Bce: Lagarde, banche centrali indipendenti essenziali per stabilita' globale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ott - "Negli ultimi 80 anni, l'economia mondiale ha prosperato grazie a un fondamento di apertura e multilateralismo. Qualsiasi cambiamento dell'ordine internazionale che indebolisca l'integrazione o provochi una frammentazione in blocchi regionali sarebbe dannoso per l'economia globale". Lo ha detto la Presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento al 52esimo incontro dell' International Monetary and Financial Committee a Washington. "In quanto attore di primo piano nel commercio internazionale - ha aggiunto - l'Europa e' impegnata a sostenere mercati aperti basati su standard internazionali e sullo stato di diritto - entrambi strettamente legati a una crescita solida e sostenibile.

Allo stesso tempo, un sistema finanziario ben regolamentato, sostenuto da banche centrali indipendenti, rimarra' essenziale per la stabilita' globale in un mondo sempre piu' interconnesso e soggetto a shock.".

Cop

(RADIOCOR) 17-10-25 16:19:31 (0529) 5 NNNN