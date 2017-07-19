Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Bce: Lagarde, a quasi 4 anni da inizio guerra siamo sempre con l'Ucraina

            Visita la Ukraine House a margine della conferenza di Monaco (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - La presidente della Bce Christine Lagarde ribadisce ancora una volta il suo pieno appoggio per l'Ucraina. La presidente ha pubblicato su X una foto della sua visita alla Ukraine House a margine della conferenza sulla sicurezza a Monaco dove domani e' previsto un suo discorso. "A quasi quattro anni dall'inizio della guerra ingiustificata della Russia, continuiamo a #StandWithUkraine", recita il messaggio della presidente.

            Cop

            (RADIOCOR) 13-02-26 12:53:36 (0321) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.