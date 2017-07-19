Bce: Lagarde, a quasi 4 anni da inizio guerra siamo sempre con l'Ucraina
Visita la Ukraine House a margine della conferenza di Monaco (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - La presidente della Bce Christine Lagarde ribadisce ancora una volta il suo pieno appoggio per l'Ucraina. La presidente ha pubblicato su X una foto della sua visita alla Ukraine House a margine della conferenza sulla sicurezza a Monaco dove domani e' previsto un suo discorso. "A quasi quattro anni dall'inizio della guerra ingiustificata della Russia, continuiamo a #StandWithUkraine", recita il messaggio della presidente.
