Bce: Kocher, troppo presto per indicazioni sulla riunione di luglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 giu - E' troppo presto per sbilanciarsi su quella che potrebbe essere la decisione sui tassi nella prossima riunione di luglio perche' in sei settimane possono accadere molte cose. E' quanto ha detto il governatore della banca centrale austriaca e membro del Consiglio direttivo della Bce Martin Kocher in una conferenza stampa all'indomani del primo rialzo del costo del denaro da parte della Bce. "Ci sono sei settimane fino alla prossima riunione di politica monetaria alla fine di luglio - ha detto Kocher -. In questo lasso di tempo possono accadere molte cose... Chissa' quali sviluppi potremmo vedere".

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(RADIOCOR) 12-06-26 10:43:31 (0244) 5 NNNN