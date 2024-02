Bce: Kazimir, nessuna ragione per affrettare un taglio dei tassi

Giugno la data preferita del governatore slovacco (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 feb - "Non c'e' alcun motivo di affrettare un taglio dei tassi". E' quanto ha detto il governatore della banca centrale slovacca Peter Kazimir in un'intervista a Reuters in cui ha spiegato che le nuove proiezioni dello staff Bce che verranno pubblicate la prossima settimana in occasione della riunione del consiglio direttivo riconosceranno il miglioramento delle prospettive di inflazione ma questo non deve portare a voler accelerare un taglio dei tassi che rimane invece piu' probabile a giugno. "Giugno sarebbe la mia data preferita - ha detto Kazimir - Aprile per me sarebbe una sorpresa, Marzo non e' un'ipotesi". Una volta che i tassi di interesse inizieranno a scendere - ha aggiunto - la Bce dovrebbe continuare ad allentare in maniera graduale la politica monetaria.

