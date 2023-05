Bce: Kazimir, e' possibile che si debbano alzare tassi piu' a lungo del previsto

Settembre potrebbe essere il mese per valutare efficacia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mag - La Bce potrebbe aver bisogno di aumentare i tassi di interesse piu' a lungo di quanto attualmente previsto, e settembre potrebbe essere il primo momento in cui poter finalmente valutare se i passati aumenti dei tassi sono stati efficaci. E' quanto ha detto il governatore della banca centrale slovacca Peter Kazimir. "Sulla base dei dati odierni - spiega Kazimir in un post sul blog - dovremo continuare ad aumentare i tassi di interesse piu' a lungo del previsto. Quindi, rallentare il ritmo dei rialzi a 25 bps e' un passo che ci consentira' di salire con gradualita' piu' a lungo, se necessario e giustificato dai dati in arrivo". "Lo sviluppo dell'inflazione core, il continuo aumento delle pressioni salariali e gli elevati margini di profitto richiedono vigilanza e riconfermano la necessita' di continuare sulla nostra strada", ha concluso Kazimir. "Le nostre previsioni di settembre saranno la prima data per valutare l'efficacia delle nostre misure e se l'inflazione si sta muovendo verso l'obiettivo".

