Bce: Kazaks, nessuna urgenza di alzare nuovamente i tassi a luglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 lug - La Bce non ha alcuna urgenza di procedere con un nuovo rialzo dei tassi nella riunione di luglio, dopo che il calo del prezzo del petrolio seguito ai progressi verso una tregua in Medio Oriente ha attenuato i rischi per l'inflazione. Lo ha detto il membro del Consiglio direttivo Martins Kazaks in un'intervista a Bloomberg Television a margine dei lavori del Forum on Central Banking a Sintra in Portogallo. "Vedremo cosa ci diranno i dati", ha detto Kazaks a margine del Forum della Bce di Sintra. "Al momento e' ancora troppo presto per dire cosa faremo a luglio, per non parlare di settembre. Ma l'urgenza di rialzi consecutivi si e' ridotta in misura significativa". Secondo il governatore della banca centrale lettone, i progressi verso la fine delle ostilita' hanno indebolito le motivazioni a favore di un ulteriore irrigidimento della politica monetaria, pur senza eliminarle del tutto. "Al momento non c'e' bisogno di rispondere con forza all'inflazione", ha affermato. "Lo shock e' stato finora contenuto, senza rischi di non linearita' e di ampi effetti di secondo impatto sul mercato del lavoro". Kazaks ha aggiunto che la possibilita' di ulteriori rialzi resta aperta, ma ha sottolineato che le decisioni continueranno a dipendere dai dati e saranno prese riunione per riunione.

Il banchiere centrale ha infine respinto le critiche secondo cui il rialzo dei tassi deciso a giugno sarebbe stato un errore. "Se qualcuno interpreta la decisione di giugno come un possibile errore di politica monetaria, non sono d'accordo", ha affermato, definendo l'aumento dei tassi "una risposta ponderata e robusta a quasi quattro mesi di prezzi elevati dell'energia".

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