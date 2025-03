Bce: Kazaks, lotta contro inflazione non finita, avanti con approccio graduale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mar - La battaglia contro l'inflazione non e' ancora finita e l'attuale situazione di grande incertezza geo-politica conferma l'importanza di continuare a prendere decisioni di politica monetaria basate sui dati e con valutazioni di riunione in riunione. E' quanto ha dichiarato a Bloomberg Martin Kazaks, governatore della banca centrale lettone e membro del consiglio direttivo Bce. "E' impossibile fornire una chiara forward guidance implicita a causa dell'elevata incertezza - ha detto Kazaks -. Le principali ragioni dell'incertezza sono i cambiamenti nelle politiche degli Stati Uniti, il rischio di potenziali guerre tariffarie e il modo in cui rispondera' l'Unione Europea". Kazaks ha inoltre sottolineato come sebbene i mercati si aspettino una diminuzione dei tassi nel caso in cui si mantenga lo scenario di base, esiste un rischio elevato di scenari alternativi, per cui la Bce non dovrebbe pregiudicare alcun percorso prestabilito. Secondo il governatore l'incertezza fa si' che la probabilita' di altri scenari sia abbastanza vicina a quella dello scenario di base, il che potrebbe modificare il percorso dei tassi.

Inoltre, se gli Stati Uniti continuassero sulla strada della guerra tariffaria, lo scenario di base potrebbe cambiare, cosi' come un ingente aumento della spesa per la difesa in Europa influenzerebbe lo scenario, a seconda della sua entita' e gestione.

