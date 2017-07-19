Bce: Kazaks, dato alto livello incertezza mantenere aperta ogni opzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 dic - L'economia dell'area euro sta andando meglio del previsto ma a causa della persistente incertezza globale vanno tenute aperte tutte le opzioni di politica monetaria. E' quanto ha detto in un'intervista alla Bloomberg il governatore della banca centrale lettone, Martin Kazaks, all'indomani della riunione del consiglio direttivo che ha lasciato invariati i tassi di interesse con il tasso sui depositi fermo al 2%. Secondo il governatore, la crescita dei salari e' una delle ragioni principali per cui l'inflazione si e' dimostrata piu' tenace di quanto inizialmente previsto. Al tempo stesso, ha aggiunto, la pressione competitiva proveniente dalla Cina e' destinata ad aumentare, esercitando potenzialmente pressioni al ribasso sui prezzi. "Dato l'elevato livello di incertezza, dato che i rischi sono su entrambi i fronti, ritengo che sia ancora del tutto appropriato utilizzare il modus operandi che adottiamo gia' da tempo: un approccio dipendente dai dati, riunione per riunione, con piena opzionalita'". "Al momento - ha aggiunto - fornire una forward guidance sulla direzione dei tassi sarebbe controproducente".

