Bce: Holzmann, credibilita' a rischio se taglio tassi con inflazione in rialzo

Intervista a Politico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 gen - E' importante che la politica monetaria della Banca centrale europea "resti credibile" e che non ci sia una corsa a tagliare i tassi di interesse prima che la battaglia contro l'inflazione sia vinta, tanto piu' se crescera' piu' velocemente del previsto.

Lo ha detto Robert Holzmann, governatore della Banca centrale austriaca e parte del Consiglio direttivo della Bce, in un'intervista a Politico, sottolineando che "tagliare i tassi di interesse quando l'inflazione sale piu' velocemente del previsto, anche solo temporaneamente, rischia di danneggiare la credibilita'" della Bce. Holzmann, considerato uno dei "falchi" dell'Eurotower, ha ricordato che gli ultimi dati mostrano "un'inflazione in rialzo ben al di sopra del 2% in dicembre e probabilmente sara' lo stesso in gennaio". Per questo, "un taglio dei tassi non e' scontato", ha detto, sottolineando che, comunque, fara' le proprie valutazioni "con mente aperta". Piu' in generale, Holzmann e' in disaccordo con i commenti di alcuni suoi colleghi, tra cui il vicepresidente della Bce Luis de Guindos e il capo della banca centrale francese Francois Villeroy de Galhau, che hanno sostenuto che la battaglia contro l'inflazione e' sostanzialmente finita. Holzmann si e' detto 'un po' piu' scettico di quanto non fossi all'inizio dell'anno' sul fatto che l'inflazione si stabilizzera' intorno all'obiettivo del 2% entro la fine dell'anno. 'Dalla nostra decisione di dicembre abbiamo assistito a cambiamenti che non potevamo prevedere, con le riserve di gas che si sono ridotte molto piu' rapidamente del previsto a causa del clima piu' freddo, l'effettiva chiusura del transito del gas in Ucraina e il rischio che i prezzi dell'energia rimangano elevati', ha detto.

