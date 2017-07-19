Bce: Goldman Sachs vede rialzo di 25 pb e taglio stime pil 2026-2027
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 giu - Goldman Sachs prevede che la Bce rialzera' i tassi di 25 punti base nella riunione di giovedi' prossimo a Francoforte per far poi seguire un'analoga misura nella riunione di settembre.
Secondo gli esperti della banca, le nuove stime macro che verranno diffuse la prossima settimana dovrebbero riflettere una revisione al ribasso delle stime di crescita del Pil dell'area euro di due decimi sia per il 2026, allo 0,7%, che per il 2027, all'1%. "Cio' porterebbe la previsione di crescita per il 2026 vicino allo scenario avverso delineato dalla Bce a marzo - si legge nella nota ai clienti - mentre per il 2027 risulterebbe addirittura inferiore, poiche' un rapido rimbalzo dell'attivita' economica appare ora meno probabile alla luce della maggiore persistenza dello shock energetico".
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(RADIOCOR) 05-06-26 13:33:37 (0342) 5 NNNN