Bce: Germania potrebbe obiettare a uso Tpi per abbassare yield bond francesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - La Germania potrebbe sollevare obiezioni a un eventuale forte intervento della Bce per abbassare i rendimenti dei bond francesi qualora l'esito delle elezioni in Francia dovesse innescare una svendita dei titoli di stato del paese. E' quanto ha lasciato intendere oggi il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner rispondendo a una domanda in merito durante un evento all'istituto Ifo di Monaco. "Un forte intervento della Bce solleverebbe alcune questioni economiche e costituzionali" ha detto Lindner secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Lindner ha fatto riferimento agli strumenti a disposizione della Bce nell'ambito del suo Strumento di Protezione della Trasmissione (Tpi) "che finora sono esistiti solo come comunicato stampa." Il loro utilizzo "metterebbe alla prova anche il ministro delle Finanze tedesco per vedere se tutto cio' e' ancora conforme al diritto dei trattati". "Per questo - ha aggiunto Lindner - non lo voglio". Le paure degli investitori sono state innescate dai programmi di spesa delineati dal partito di estrema destra di Marine Le Pen, il Rassemblement National, che e' in testa nei sondaggi, e da un'alleanza di sinistra chiamata Nuova Unione Popolare, che e' al secondo posto. La Bce ha creato il Tpi nel 2022 poco prima di iniziare ad aumentare i tassi di interesse, per timore che la stretta monetaria potesse causare turbolenze sul mercato. Sebbene gli acquisti di asset siano diventati parte integrante della cassetta degli attrezzi della Bce, rimangono controversi e sono spesso stati oggetto di ricorso in tribunale. Finora, tuttavia, i giudici si sono sempre schierati con la Bce sostenendo che gli acquisti sono legali.

