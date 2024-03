Bce: Fugnoli (Kairos), deve tenere conto della Fed, verso taglio a giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - La Bce "e' sovrana e indipendente, ma come tutte le banche centrale del mondo non puo' non tenere in conto quello che fa la Federal Reserve. L'ultima volta che c'e' stata una forte discordanza d'azione e' stata nel 2022, ma questa volta non c'e' bisogno di un discostamento d'azione. Tagliare i tassi prima della Fed potrebbe portare a un rialzo dell'inflazione, quindi e' verosimile che riducano tutti a giugno". Lo ha detto Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos, durante uno dei panel del Real Estate & Finance Summit organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con Hines e in corso a Milano.

Guardando avanti, ci sono molti fattori da tenere in considerazione, che potranno incidere sulle scelte delle banche centrali: "Non abbiamo la sfera di cristallo, ma si possono fare alcune riflessioni su quando questi molto attesi tagli dei tassi di interesse potranno iniziare. Incidono fattori come la tenuta del sistema e la stabilita' finanziaria e dei prezzi. Abbiamo visto un calo dell'inflazione, che e' partita per uno shock sui costi iniziato ben prima della crisi in Ucraina. Ora siamo in una situazione in cui ci sono timori legati alla situazione geopolitica, che creano spinte anche sul fronte dei costi energetici", ha detto Monica Billio, professoressa ordinaria di Econometria dell'Universita' Ca' Foscari di Venezia , spiegando che "questo spinge la Bce a essere prudente, con un taglio dei tassi atteso ora a giugno. C'e' attesa anche sul fronte della stabilita' economica, cosa che incide anche sull'andamento del real estate". Guardando all'andamento dell'inflazione, "gli ultimi numeri vedono una riduzione, ma e' vero che i timori sui costi energetici vanno nella direzione di un possibile rialzo. L'inflazione dipende dai costi ma anche dalla domanda, intervenire sui tassi serve a calmierare la domanda. Quello che vediamo e' un effetto importante sulla domanda", ha aggiunto Billio. Negli Stati Uniti, invece, "l'obiettivo dell'inflazione, attualmente al 2%, sara' portato al 3%. Pur accettando la tendenza sull'inflazione, i rischi che osserviamo sono tutti al rialzo", ha spiegato Fugnoli.

Ars

(RADIOCOR) 20-03-24 10:16:17 (0235) 5 NNNN