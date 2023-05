Bce: fondamentali bilancio rimangono fragili in alcuni paesi ad alto debito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - "Le pressioni sulle finanze pubbliche si sono allentate negli ultimi mesi, poiche' il forte calo dei prezzi dell'energia ha ridotto la necessita' di un ulteriore sostegno fiscale legato all'energia da fornire alle imprese e alle famiglie. Ma i fondamentali di bilancio rimangono fragili in alcuni paesi a causa degli elevati livelli di indebitamento, dell'aumento dei costi di finanziamento e dell'elevato fabbisogno di rifinanziamento a breve termine". Lo rilevano gli esperti della Bce nel rapporto semestrale sulla stabilita' finanziaria. "Le vulnerabilita' associate a potenziali bruschi cambiamenti nel sentiment del mercato rimangono per ora contenute - si legge nel rapporto - poiche' negli ultimi anni molti titoli sovrani si sono assicurati finanziamenti a basso costo a scadenze piu' lunghe. Inoltre, lo strumento di protezione della trasmissione (Tpi) e' in grado di contrastare qualsiasi dinamica ingiustificata e disordinata del mercato del debito sovrano che possa rappresentare una seria minaccia alla trasmissione della politica monetaria nell'area dell'euro. Gli investitori esteri possono anche svolgere un ruolo di stabilizzazione quando gli spread tra i titoli sovrani diventano elevati, in quanto aumentano le loro esposizioni verso i mercati dei titoli di Stato dell'area dell'euro. Cio' detto, si prevede che i pagamenti degli interessi aumenteranno gradualmente in futuro, poiche' il debito pubblico in scadenza viene rinnovato a tassi di interesse piu' elevati".

