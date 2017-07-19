Bce: Elderson, dipendenza da petrolio pone rischi per stabilita' prezzi

Necessario completare la transizione energetica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 apr - "La dipendenza energetica dell'Europa e' diventata una delle principali vulnerabilita' dell'economia" e "sebbene la politica energetica sia competenza dei governi, queste dinamiche incidono direttamente anche sulla Bce il cui mandato di stabilita' dei prezzi e' reso piu' difficile dai continui aumenti dei costi energetici". E' quanto afferma in un intervento sul Financial Times il vicepresidente della supervisione Bce Frank Elderson che sottolinea come l'Europa "resta tra le economie avanzate piu' dipendenti dai combustibili fossili importati, una fragilita' emersa con forza dopo l'invasione russa dell'Ucraina, quando l'inflazione nell'area euro ha raggiunto il 10,6% nell'ottobre 2022, alimentata da quella che e' stata definita 'fossilflation'. Le recenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente mostrano che questa dipendenza e' cambiata poco: il nuovo aumento dei prezzi dell'energia e' destinato ad alimentare l'inflazione e a frenare la crescita nel 2026, secondo le ultime proiezioni macroeconomiche della Bce". "Si tratta di uno scenario complesso da gestire - spiega Elderson -. Un inasprimento della politica monetaria per contenere l'inflazione puo' aggravare il rallentamento economico, mentre un allentamento per sostenere la crescita puo' radicare l'inflazione. In teoria, le banche centrali possono ignorare shock temporanei dell'offerta, a condizione che non si trasmettano a pressioni sui prezzi piu' diffuse e persistenti, che le aspettative di inflazione restino ancorate e che non si inneschino spirali salari-prezzi. Ma shock energetici ripetuti e persistenti mettono alla prova tutte queste condizioni, come ha recentemente sottolineato la presidente Christine Lagarde". L'Europa - argomenta Elderson - non puo' eliminare il rischio geopolitico, "ma puo' ridurre significativamente la propria esposizione". "Il modo piu' efficace per farlo e' diminuire la dipendenza dai combustibili fossili importati e accelerare una transizione ordinata verso energie pulite prodotte internamente. Se l'Europa raggiungesse i propri obiettivi di energia sostenibile, il legame tra i prezzi energetici domestici e i volatili mercati energetici globali si indebolirebbe in modo significativo".

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