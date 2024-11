Bce: Elderson, alta probabilita' nuovi shock in futuro, garantire resilienza banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 nov - "Considerando l'ambiente macrofinanziario e il panorama volatile del rischio, si puo' tranquillamente affermare che vi e' un'alta probabilita' che continuino a emergere shock senza precedenti nel prossimo decennio". E' quanto ha detto Frank Elderson, membro del comitato esecutivo Bce e vicepresidente del consiglio di vigilanza intervenendo a Francoforte alla conferenza sui primi dieci anni dell'Ssm organizzata dall'Istituto bancario europeo e dal ministero dell'Assia per la scienza. "Per garantire che le banche continuino a servire le famiglie e le aziende europee in queste circostanze difficili - ha sottolineato Elderson - dobbiamo garantire che rimangano resilienti. Perche' un sistema bancario stabile costituisce il fondamento della competitivita' a lungo termine e della crescita sostenibile.I supervisori europei continueranno a lavorare instancabilmente per garantire che le banche siano ben capitalizzate e gestiscano adeguatamente i loro rischi. In questo modo, tra dieci anni potremo celebrare un altro decennio di successo di banche resilienti sotto la supervisione europea".

