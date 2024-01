Bce: effetti stretta su economia probabilmente aumentati in seconda meta' 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - "Il recente inasprimento della politica monetaria ha pesato in maniera sempre maggiore sull'attivita' economica nel 2023" ed e' probabile che anche gli effetti della politica monetaria "siano aumentati ulteriormente nella seconda meta' del 2023 poiche' hanno continuato a diffondersi nell'economia, in parte a causa del significativo ritardo nella reazione del settore dei servizi". E' quanto si legge in una anticipazione di un capitolo del bollettino economico Bce che verra' pubblicato giovedi'. Secondo il modello, l'inasprimento indotto dagli shock di politica monetaria ha iniziato a influenzare l'attivita' economica gia' nel terzo trimestre del 2022, quando la Bce ha alzato per la prima volta i tassi di interesse, pochi trimestri dopo il primo annuncio di una normalizzazione della politica monetaria alla fine del 2021.

Poiche' i tassi di interesse hanno continuato a salire e l'impatto degli shock precedenti si e' accumulato nel tempo, gli effetti negativi della stretta monetaria si sono intensificati nella prima meta' del 2023, il settore manifatturiero e' colpito a un ritmo piu' rapido e in misura maggiore rispetto ai servizi. "Secondo il modello - conclude lo studio - e' probabile che anche gli effetti della politica monetaria siano aumentati ulteriormente nella seconda meta' del 2023 poiche' hanno continuato a diffondersi nell'economia, in parte a causa del significativo ritardo nella reazione del settore dei servizi". Questi risultati - spiegano gli autori del rapporto - catturano solo l'impatto degli shock di politica monetaria e non il piu' ampio aumento dei tassi di interesse che riflette la risposta sistematica della politica monetaria all'aumento dell'inflazione.

Quest'ultimo dovrebbe suggerire un effetto piu' ampio del recente inasprimento della politica monetaria sull'attivita', che va oltre l'impatto degli shock di politica monetaria identificati.

Cop

(RADIOCOR) 09-01-24 11:50:49 (0272) 5 NNNN