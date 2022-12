Bce: de Guindos, stretta piu' forte se politica fiscale non coerente con monetaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - Se la politica fiscale va in conflitto con la politica monetaria, allora la risposta monetaria dovra' essere ancora piu' forte e questo avra' un impatto. Lo ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos intervenendo a un forum economico a Madrid. Il vicepresidente ha ricordato come durante la pandemia le due politiche sono andate di pari passo fornendo ampio sostegno all'economia ma ha aggiunto che ora la situazione a' del tutto diversa e le misure di bilancio volte a proteggere l'economia dall'impatto degli elevati prezzi energetici dovrebbero essere "temporanee" e "mirate". In caso contrario - ha sottolineato de Guindos citando quanto detto in conferenza stampa giovedi' dalla presidente Christine Lagarde, "tali misure potrebbero verosimilmente esacerbare le pressioni inflazionistiche, rendendo necessaria una risposta piu' forte di politica monetaria". Le politiche di bilancio - ha concluso de Guindos - dovrebbero essere orientate a rendere l'economia piu' produttiva e ad abbassare gradualmente l'elevato livello del debito pubblico.

Cop

(RADIOCOR) 19-12-22 10:15:29 (0179)EURO 5 NNNN