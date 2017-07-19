Bce: de Guindos, politiche fiscali tengono conto orientamento vari governi

Valutare anche impatto su inflazione e crescita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 nov - "Le politiche fiscali fanno parte del sistema aggregato di politiche, monetarie e fiscali appunto, che la Banca centrale europea mette in atto. Dobbiamo tenere in considerazione l'orientamento fiscale dei diversi governi e, cosa ovvia, dobbiamo considerare l'impatto sull'inflazione e sulla crescita". Lo ha detto Luis de Guindos, vicepresidente della Banca centrale europea, intervenendo al webinar "Euro area current policy challenges" organizzato da Natixis Cib Research, spiegando che le tematiche fiscali devono essere guardare con uno sguardo piu' complessivo e globale. "Le questioni fiscali non sono circoscritte solo all'Europa.

Guardiamo agli Stati Uniti: il deficit fiscale e' molto elevato e anche il rapporto tra debito pubblico e Pil e' superiore alla media europea", ha detto. In Europa, sul fronte fiscale, "bisogna innanzitutto considerare che abbiamo bisogno, e questa e' una priorita' esistenziale, di aumentare la spesa per la difesa. Il nostro impegno nella Nato e' quello di passare dal 2% del Pil al 3,5% e poi al 5% nel 2035. Il secondo elemento che ritengo importante tenere presente e' che la stabilita' politica e' fondamentale", ha detto.

