Bce: de Guindos, percezione mercati su disparita' paesi piu' omogenee che in passato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 giu - "Le percezioni dei mercati sulle disparita' fra i paesi sono molto piu' omogenee che in passato. In particolare se guardiamo le differenze fra gli spread, queste si sono ridotte molto rispetto al passato e questo e' grazie agli sforzi fatti in passato dai paesi". Lo ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos intervenendo allo Young Factor a Milano in risposta a una domanda sullo sforamento dei parametri su pil e deficit da parte di molti paesi. Il vicepresidente Bce ha sottolineato come oggi "i paesi che una volta erano considerati i soliti noti, come Portogallo, Spagna, Italia e Grecia crescono di piu' di quelli che erano considerati i primi della classe e questo e' grazie alle misure e agli sforzi fatti in passato da questi governi".

