Bce: de Guindos, per rafforzare prospettive crescita serve piu' Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - "Stiamo affrontando un grande cambiamento dell'ordine mondiale, con crescenti sfide geopolitiche. L'unica strada percorribile e' sostenere i nostri valori europei e promuovere una cooperazione piu' forte e un'integrazione piu' profonda all'interno dell'Europa. Per rafforzare le prospettive di crescita dell'Europa e ridurne la vulnerabilita' a shock futuri, serve piu' Europa, non meno". E' quanto ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos nel suo intervento a Madrid al 16esimo Spain Investor Day. "Sbloccare tutto il potenziale del Mercato unico e' cruciale, cosi' come completare l'unione bancaria - ha sottolineato de Guindos -.

Un mercato realmente integrato dei beni e dei servizi favorirebbe i progressi verso l'unione dei risparmi e degli investimenti, ridurrebbe la frammentazione nazionale e sosterrebbe mercati dei capitali piu' profondi ed efficienti.

Il mondo e' cambiato e l'Europa deve adattarsi a questo nuovo paradigma. Maggiore cooperazione e integrazione non sono opzionali: sono l'unica strada possibile per l'Europa".

Cop

(RADIOCOR) 14-01-26 09:52:00 (0205) 5 NNNN