            Notizie Radiocor

            Bce: de Guindos, per banche piu' piccole proponiamo quadro piu' semplice

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 dic - "Per quanto riguarda le banche piccole proponiamo un quadro piu' semplice e maggiormente proporzionato. Non suggeriamo un regime speciale per le piccole e medie banche come negli Stati Uniti. Non lo riteniamo necessario. Parliamo di banche piccole e poi la proporzionalita' dovra' essere tradotta in norme concrete dai legislatori. Il messaggio e' chiaro: piu' proporzionalita', sia negli strumenti di capitale sia nella vigilanza". E' quanto ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos presentando le raccomandazioni della banca centrale alla commissione europea per la semplificazione bancaria.

            Cop.

            (RADIOCOR) 11-12-25 10:28:42 (0202)EURO 5 NNNN

              


