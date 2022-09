Bce: de Guindos, per alcuni Paesi auspicabile rafforzamento capitale banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - "Date le prospettive deteriorate per la crescita economica, alcuni paesi potrebbero trarre vantaggio dall'ulteriore aumento della resilienza dei loro settori finanziari prima che i rischi di credito inizino a materializzarsi". E' quanto ha detto il vice-direttore della banca centrale europea Luis de Guindos intervenendo in remoto a una conferenza sulle banche centrali organizzata a Vilnius dalla Banca di Lituania e dalla Banca dei regolamenti internazionali. "Questo include, ad esempio - ha aggiunto de Guindos - l'adozione di misure per preservare il capitale nel settore bancario che potrebbe poi essere utilizzato per assorbire le perdite". Nell'attuale difficile contesto macrofinanziario - ha concluso de Guindos - le riserve macroprudenziali contribuiscono a preservare e rafforzare la resilienza del settore bancario. "Pertanto, accolgo con grande favore che alcune autorita' nazionali, in stretta collaborazione con la Bce, valutino attualmente fino a che punto sia opportuno attuare misure macroprudenziali aggiuntive. La risposta della politica macroprudenziale dovrebbe considerare gli attuali venti contrari a breve termine alla crescita economica, poiche' l'inasprimento delle politiche non dovrebbe tradursi in un inasprimento non intenzionale delle condizioni di credito.

