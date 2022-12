Bce: de Guindos, misure adottate sin qui non sufficienti, ne serviranno altre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - Le misure adottate finora non sono state sufficienti e occorrera' prenderne altre. Lo ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos intervenendo a un forum economico a Madrid spiegando che i tassi continueranno a salire fino a che l'inflazione non tornera' al target del 2%. I recenti segnali di una decelerazione dell'inflazione non bastano a intravedere un trend persistente - ha detto de Guindos - e questo e' riflesso nelle nuove stime pubblicate giovedi' scorso dallo staff Bce che hanno sensibilmente aumentato le stime di inflazione soprattutto per il 2023, anno per il quale attende ora una crescita dei prezzi del 6,3% anziche' del 5,5% atteso a settembre. Fedele al suo mandato di stabilita' dei prezzi - ha aggiunto il vicepresidente - il consiglio direttivo Bce ha dunque deciso di aumentare nuovamente il costo del denaro e prevede nuovi aumenti di 50 punti base, un livello ritenuto un giusto punto di equilibrio fra l'obiettivo di ridurre l'inflazione e quello di mantenere adeguate condizioni finanziarie.

