Bce: de Guindos, meeting con nuove stime piu' indicati per decisioni su tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - I momenti migliori per prendere decisioni sui tassi coincidono con la pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche aggiornate della Bce che avvengono ogni tre mesi. E' quanto ha detto in una intervista con l'emittente spagnola Tve il vicepresidente della Bce Luis de Guindos. Il prossimo set di proiezioni macroeconomiche di settembre - ha sottolineato de Guindos - sara' particolarmente significativo per le future decisioni sui tassi. "Le proiezioni vengono aggiornate ogni tre mesi, quindi presto ne avremo di nuove a settembre. Questi sono i momenti piu' significativi e interessanti dal punto di vista della politica monetaria, perche' le nostre proiezioni sono un indicatore molto importante quando si tratta di decidere l'evoluzione dei tassi di interesse". Nella riunione del 6 giugno a Francoforte la Bce ha tagliato i tassi per la prima volta in cinque anni nonostante le previsioni dello staff per l'inflazione siano state riviste al rialzo sia per il 2024 che per il 2025.

Cop

(RADIOCOR) 18-06-24 14:50:17 (0452) 5 NNNN