Bce: de Guindos, livello tassi adeguato a evoluzione inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ott - "Il livello dei tassi e' adeguato in relazione all'evoluzione dell'inflazione e della trasmissione della politica monetaria". Lo ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos intervenendo a una conferenza a Barcellona. Parlando della situazione economica, de Guindos ha detto che l'analisi e' agrodolce. Da una parte l'economia si e' dimostrata piu' resiliente del previsto ma dall'altro la crescita rimane sotto il potenziale scontando anche un andamento dei consumi che rimane sottotono pur in presenza di un mercato del lavoro solido e di un recupero dei salari rispetto all'inflazione. La ragione - ha detto de Guindos - e' da ricondurre soprattutto alla situazione di incertezza legata alla situazione geopolitica e alla questione dei dazi doganali. Il vicepresidente ha sottolineato come su questo fronte e' da tenere sotto osservazione l'andamento delle esportazioni cinesi verso l'Europa data l'alto livello dei tassi imposti dagli Stati Uniti sulle merci cinesi. In riferimento ai mercati finanziari, de Guindos ha detto le valutazioni sono alte e le borse scontano uno scenario benigno, ragion per cui occorre mantenere un atteggiamento di prudenza.

