Bce: de Guindos, in contesto macro incerto fondamentale preservare resilienza banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - "In questo contesto macrofinanziario incerto, preservare la resilienza delle banche e dell'intero sistema finanziario resta fondamentale". E' quanto ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos nel suo intervento a Madrid al 16esimo Spain Investor Day spiegando che le banche "dovrebbero mantenere solide posizioni di solvibilita' e liquidita' per poter assorbire eventuali shock futuri". Allo stesso tempo - ha precisato de Guindos - "stiamo compiendo sforzi significativi per ridurre complessita' indebite e semplificare le norme bancarie dell'Ue, nonche' i quadri di segnalazione e di vigilanza per le banche. Alla luce della crescente importanza del settore non bancario, e' inoltre essenziale monitorarlo piu' da vicino e rafforzarne la regolamentazione da una prospettiva macroprudenziale".

