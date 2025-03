Bce: de Guindos, Europa al bivio con rischi peggioramento, su tassi approccio prudente

Prosegue processo disinflazione, raggiungeremo target 2% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - "La situazione in Europa e' a un bivio, molte cose stanno cambiando, e quindi l'incertezza e' accentuata. Il livello di incertezza e' il piu' alto dalla pandemia e questo ha implicazioni dal punto di vista economico, per esempio sugli investimenti". Lo ha detto Luis de Guindos, vicepresidente della Bce, intervenendo via video a un evento in Spagna e sottolineando che "quando non si sa esattamente quali saranno gli scenari, come evolveranno l'economia mondiale e quella europea, quando non si sa quale potrebbe essere l'impatto, ad esempio, dei dazi, quello che si fa e' aspettare e non realizzare i processi di investimento, che hanno sempre un rischio, soprattutto quando il futuro e' ignoto". Nei momenti di incertezza, ha spiegato, "e' molto piu' complesso fare previsioni e tutto diventa molto piu' oscuro e difficile.

Pertanto, la nostra proiezione indica una crescita ridotta per l'Eurozona quest'anno, inferiore all'1%, e leggermente superiore all'1% per il prossimo anno". In questo contesto, la Bce vede "rischi al ribasso, crediamo che la situazione potrebbe diventare ancora piu' complicata e che lo scenario potrebbe addirittura essere peggiore di quello che stiamo vivendo, anche dal punto di vista economico", ha detto de Guindos. Tuttavia, ha detto, "ci sono anche buone notizie, per esempio il processo di disinflazione sta continuando e siamo convinti che raggiungeremo quella che definiamo stabilita' dei prezzi, ovvero un tasso al 2% in modo stabile". In questo contesto si inserisce la politica monetaria della Bce: "Il taglio dei tassi si sta trasmettendo alle condizioni di finanziamento, per le imprese e per le famiglie. I tassi d'interesse e le condizioni generali di finanziamento cominciano a diventare molto piu' favorevoli, il che si riflette, in una certa misura, su dati migliori sulla concessione di credito da parte delle banche. Per il futuro, in un contesto come quello attuale di enorme incertezza, e' molto complicato cercare di anticipare cio' che possiamo fare". Per questo, "il nostro approccio e' molto cauto", con decisioni che saranno valutate "di riunione in riunione, in base ai dati", ha sottolineato de Guindos.

