Bce: de Guindos, aumento costo denaro sia riflesso in tutti i tassi bancari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 giu - "Per l'efficacia della trasmissione della politica monetaria e' importante che l'aumento del costo del denaro sia riflesso in tutti i tassi praticati dalle banche". Lo ha detto il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, partecipando a un incontro con i giornalisti finanziari nella citta' di Santander in Spagna. Un messaggio quella di de Guindos simile a quello espresso qualche settimana fa dalla presidente Christine Lagarde in un'intervista al Tg1. "L'unico strumento che abbiamo per affrontare l'inflazione troppo alta sono i tassi di interesse - aveva detto Lagarde in quell'occasione -. Ma se questi aumentano, i depositi e i risparmi dei cittadini dovrebbero essere remunerati di piu'. C'e' bisogno di un dialogo tra banche e clientela".

