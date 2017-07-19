Bce: de Guindos, alte valutazioni mercati e politica fiscale rischi per stabilita' finanziaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 set - "Le valutazioni di mercato sono molto elevate. I mercati hanno una percezione molto ottimistica sull'evoluzione dei rischi geopolitici, dell'economia e della politica monetaria. Il rischio di delusione o di incidenti e' alto, e una potenziale correzione e' qualcosa che dobbiamo monitorare con grande attenzione, soprattutto considerando il livello di leva presente nei mercati". Lo ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos intervenendo a un webcast organizzato da Mni parlando dei rischi potenziali alla stabilita' finanziaria. Il vicepresidente ha inoltre citato come secondo rischio la politica fiscale. "Negli Stati Uniti, con l'approvazione della nuova legge fiscale, sorgeranno ulteriori problemi per la sostenibilita' del profilo fiscale. Il deficit e' elevato, tra il 6 e il 7% del Pil, e il rapporto debito/Pil si avvicina al 120%. In Europa le sfide non mancano: il deficit e' molto piu' basso, circa la meta' di quello statunitense, poco sopra il 3%, e il debito intorno al 90%. Le sfide principali riguardano la necessita' per i governi europei di aumentare la spesa per la difesa, una priorita' politica chiara, viste la situazione in Ucraina e l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della difesa dell'Europa".

L'indipendenza europea - ha aggiunto de Guindos - passera' necessariamente da un rafforzamento del quadro difensivo e da una minore dipendenza dagli Usa. "Dovremo quindi affrontare una quadratura del cerchio: da un lato incrementare la spesa per la difesa, dall'altro rassicurare i mercati mostrando la volonta' di mantenere la sostenibilita' fiscale nel tempo, per evitare reazioni negative". "L'Europa si trova dunque a un bivio - ha aggiunto de Guindos -. La crescita e' moderata, l'inflazione in calo, ma il contesto politico e geopolitico globale rende il momento particolarmente delicato".

