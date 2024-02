Bce: De Cos, non sono i mercati a guidare nostre decisioni sui tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - La Bce non si lascia guidare dalle attese dei mercati circa le prossime mosse di politica monetaria ma fa affidamento sulle proprie prospettive e analisi economiche. E' quanto ha detto il governatore della banca centrale spagnola e membro del consiglio direttivo Bce Pablo Hernandez de Cos intervenendo a un evento a Nicosia. Il governatore ha espresso fiducia nel fatto che l'inflazione stia tornando all'obiettivo del 2%, ma ha affermato che il consiglio continuera' a farsi guidare dai dati. Mentre i operatori propendono per un taglio dei tassi di interesse ad aprile, la maggior parte dei policymaker della BCE sembra favorire una mossa non prima di giugno. "Non siamo qui per confermare le aspettative del mercato - ha detto De Cos -. "Seguiamo la nostra valutazione". Sulla stessa linea le dichiarazione del governatore della banca centrale cipriota, Constantinos Herodotou. ""Non si puo' sapere o annunciare da adesso quando inizieranno i tagli dei tassi di interesse - ha detto Herodotou -. Abbiamo bisogno di vedere i dati".

