Bce: dazi pesano su dinamismo e produttivita' imprese, riducono spazi politica monetaria

Sul blog della Bce un'analisi dell'impatto dei dazi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 feb - Gli aumenti dei dazi stanno mettendo sotto pressione le imprese europee in un momento in cui la crescita della produttivita' e' gia' debole. E' quanto si legge in un'analisi pubblicata sul blog della Bce in cui si sottolinea come i dazi possono anche frenare il dinamismo imprenditoriale, un canale chiave per l'innovazione e la crescita di lungo periodo. Di fronte a condizioni di scambio imprevedibili, le aziende adottano strategie attendiste: rinviano investimenti ed espansioni e orientano l'innovazione verso progetti meno rischiosi ma anche meno trasformativi. Nel breve periodo cio' protegge i bilanci, ma nel lungo termine rallenta il progresso tecnologico e la crescita potenziale. Ma l'aumento dei dazi e le persistenti tensioni commerciali non impattano solo le singole imprese. "Rimodellano il panorama macroeconomico in cui opera la politica monetaria riducendo il margine di manovra e rendendo l'economia nel suo complesso piu' vulnerabile". Il rallentamento della produttivita' rappresenta di conseguenza un aspetto di importanza centrale per la politica monetaria. "Una crescita piu' debole dell'efficienza economica - affermano gli autori dello studio - riduce il prodotto potenziale e aumenta le pressioni inflazionistiche, perche' l'economia puo' espandersi meno senza generare rialzi dei prezzi. Allo stesso tempo, una produttivita' piu' bassa abbassa il tasso d'interesse naturale compatibile con un'inflazione stabile, restringendo lo spazio delle banche centrali per tagliare i tassi durante le recessioni. Inoltre, economie meno produttive diventano piu' sensibili alle condizioni finanziarie: anche piccoli rialzi dei tassi possono frenare investimenti e occupazione".

