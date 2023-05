Bce: crescita Pil continuera' nel secondo trimestre, anche se moderata -2

Da tensioni mercati e guerra rischi al ribasso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - Secondo la Bce 'il riacutizzarsi delle tensioni nei mercati finanziari, se dovesse persistere, porrebbe rischi al ribasso per le prospettive di crescita, in quanto potrebbe determinare un inasprimento superiore alle attese delle condizioni creditizie in senso piu' esteso, ripercuotendosi sul clima di fiducia'. Anche 'la guerra russa contro l'Ucraina', del resto, 'continua a rappresentare un significativo rischio al ribasso per l'economia'. 'Tuttavia - avverte l'Eurotower - il recente riassorbimento dei passati shock avversi dal lato dell'offerta, se perdurasse, potrebbe rafforzare la fiducia e sostenere una crescita piu' elevata rispetto alle attese correnti'. 'Anche la perdurante tenuta del mercato del lavoro, nella misura in cui sostiene il clima di fiducia e la spesa delle famiglie - conclude il Bollettino - potrebbe determinare una crescita maggiore del previsto'.

