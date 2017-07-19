Bce: contraffazione ai minimi, nel 2025 ritirate 444.000 banconote false

Nell'anno segnalate 14 banconote false ogni milione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 feb - Nel 2025 sono state ritirate dalla circolazione circa 444.000 banconote in euro contraffatte, uno dei livelli piu' bassi mai registrati in rapporto al numero totale di banconote in circolazione, con un calo del 20% rispetto all'anno precedente. Lo rende noto la Bce in un comunicato. Le denominazioni piu' falsificate restano quelle da 20 e 50 euro, che rappresentano circa l'80% di tutte le banconote false individuate.

"Nonostante cio' - si rileva nel comunicato - le banconote in euro continuano a essere considerate un mezzo di pagamento sicuro e affidabile. La probabilita' di ricevere una banconota falsa rimane molto bassa: nel 2025 sono stati individuati 14 falsi per ogni milione di banconote autentiche in circolazione, uno dei livelli piu' contenuti dall'introduzione dell'euro".

Cop

(RADIOCOR) 27-02-26 10:12:04 (0261) 5 NNNN