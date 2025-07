Bce: Cipollone, tassi fermi causa incertezza, a settembre capiremo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - 'L'inflazione e' al nostro obiettivo del 2% e l'economia si e' dimostrata finora resiliente in un contesto globale difficile, ma ci troviamo ancora di fronte a una notevole incertezza, in particolare per quanto riguarda le prospettive commerciali'.

Cosi' il membro del board della Bce, Piero Cipollone, in un'intervista al quotidiano sloveno 'Delo', in cui ha spiegato perche' l'Eurotower abbia deciso di lasciare i tassi invariati. 'Le perturbazioni commerciali - prosegue - rendono piu' difficile valutare i dati recenti'. Per questo, 'a settembre, e piu' avanti nel corso dell'anno, disporremo di ulteriori informazioni, che confluiranno nelle proiezioni macroeconomiche' e 'a quel punto, rivaluteremo il nostro orientamento, in linea con il nostro approccio basato sui dati e sulle riunioni'.

Quanto ai rischi per le prospettive di inflazione nell'area euro, 'nelle nostre ultime previsioni, formulate a giugno, abbiamo valutato che tali rischi sono realmente equilibrati e non tendono ne' al rialzo ne' al ribasso. Nel complesso, mi sembra che la valutazione di giugno possa essere confermata e che le aspettative di inflazione siano equilibrate'.

