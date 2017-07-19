Bce: Cipollone, soluzione per regolamento transazioni in blockchain gia' da III trimestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - "Ci stiamo preparando a emettere moneta della banca centrale tokenizzata per il regolamento delle transazioni in asset digitali su Dlt. Questo garantira' che i partecipanti all'ecosistema della finanza digitale possano regolare nativamente le proprie transazioni utilizzando un asset privo di rischio, denominato in euro". E' quanto ha detto Piero Cipollone, membro del Consiglio esecutivo Bce, nel suo intervento alla conferenza organizzata a Roma dalla Commissione Europa dell'Accademia Nazionale dei Lincei facendo riferimento all'uso della blockchain per il regolamento delle transazioni in asset digitali. "A sua volta - ha aggiunto - cio' tutelera' la sovranita' monetaria dell'Europa ed evitera' la frammentazione, offrendo un ancoraggio comune nel quale tutti gli asset tokenizzati privati possano essere convertiti.

Prevediamo di offrire una soluzione per il regolamento delle transazioni basate su Dlt in moneta di banca centrale gia' nel terzo trimestre di quest'anno. Abbiamo chiamato questo progetto 'Pontes' poiche' fungera' da ponte tra la nostra infrastruttura di regolamento tradizionale (T2) e la Dlt.

Allo stesso tempo, stiamo lavorando con i partecipanti al mercato per sviluppare un ecosistema integrato di finanza digitale in Europa. Questo e' il nostro progetto 'Appia'. Con questo nome abbiamo voluto evocare l'idea di un viaggio, facendo riferimento a uno dei simboli della rete stradale che i Romani costruirono in tutta Europa. Appia sara' un percorso di apprendimento che aprira' la strada all'Eurosistema per progettare, insieme ai partecipanti al mercato, un ecosistema paneuropeo basato sulla Dlt. Esso garantira' che si possa fare affidamento su un registro europeo condiviso o su una rete europea di piattaforme interoperabili, in cui tutte le strade conducono all'euro". "Nelle prossime settimane pubblicheremo un documento che spieghera' piu' nel dettaglio come intendiamo intraprendere il percorso Appia. E i legislatori potrebbero valutare di sostenere questo sforzo esplorando la possibilita' di istituire un 28esimo regime giuridico per gli asset digitali".

