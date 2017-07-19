Bce: Cipollone, rischi economia piu' equilibrati, decisioni su tassi dipendono da dati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - Per quanto riguarda la politica monetaria, la Banca centrale europea "prende decisioni di riunione in riunione, sulla base delle informazioni di cui dispone. Rispetto all'ultima riunione del Consiglio direttivo, mi sembra che i rischi siano piu' equilibrati. C'era qualche preoccupazione che l'economia potesse registrare risultati peggiori rispetto a quelli previsti nello scenario principale, invece ha dato prova di resilienza". Lo ha detto Piero Cipollone, membro del Comitato Esecutivo della Banca centrale europea, in un'intervista a Nikkei pubblicata sul sito dell'Eurotower, rispondendo a chi chiedeva se fosse appropriato lasciare i tassi fermi durante la riunione di dicembre e sottolineando che "nelle nostre proiezioni di settembre, prevedevamo che l'inflazione sarebbe stata inferiore al target del 2% nel 2026 e nel 2027". Per la Bce, ha spiegato, "e' fondamentale tornare al target nel medio termine. Le proiezioni di dicembre estenderanno il nostro orizzonte previsionale al 2028. Tuttavia, i rischi relativi all'inflazione sembrano equilibrati. Pertanto, per il momento, come ha affermato piu' volte la presidente, siamo in una buona posizione e siamo pronti a reagire a qualsiasi shock". E' dunque prematuro dichiarare conclusa l'era dei tagli dei tassi? "Ci sono ancora molti rischi all'orizzonte.

Ad esempio, non abbiamo ancora visto l'effetto completo dei dazi sull'economia europea e sappiamo che c'e' una pressione sul fronte delle importazioni dovuta ai beni cinesi che sono reindirizzati dagli Stati Uniti all'Europa". Per quanto riguarda la ripresa dei consumi, "ipotizziamo che il tasso di risparmio diminuira', ma questa ipotesi deve ancora essere verificata. Se non si concretizzera', dovremo agire", ha detto Cipollone.

Ars

(RADIOCOR) 04-12-25 10:45:23 (0234) 5 NNNN