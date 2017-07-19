Bce: Cipollone, repo line? Per mettere a riparo banche centrali da tensioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 feb - Le Repo line annunciate dalla presidente della Bce Lagarde nei giorni scorsi servono a proteggere le banche centrali di tutto il mondo "da tensioni su mercati offshore dell'euro". Lo ha spiegato Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce, in risposta ad una domanda della senatrice Cristina Tajani, vice presidente della Commissione Banche. "Oggi le banche centrali mondiali se avessero bisogno di euro cash per approvvigionare le loro banche di euro dovrebbero andare sui mercati: ipotizziamo che abbiano titoli di Stato italiani, per dare liquidita' alle sue banche dovrebbe venderli sul mercato" con il rischio di incamerare una minusvalenza nel caso di turbolenze. La Bce con le repo line offre liquidita' senza costringere a vendere gli asset delle Banche centrali fuori dall'eurosistema. Cipollone ricorda che era gia' stato fatto per le banche centrali dei Balcani e ora e' stato reso permanente con repo line fino a 50 miliardi di euro per singola banca centrale.

Ggz

(RADIOCOR) 19-02-26 12:47:05 (0352) 5 NNNN