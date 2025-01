Bce: Cipollone, non freni economia per troppa cautela contro inflazione (Corsera)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 gen - La Bce non deve commettere l'errore di frenare l'economia per eccessiva cautela contro i timori di un ritorno dell'inflazione. E' quanto ha detto Piero Cipollone, membro del consiglio esecutivo Bce, in un'intervista al Corriere della Sera in risposta a una domanda su cosa debba fare la Bce per favorire una ripresa degli investimenti delle imprese che sono necessari per recuperare terreno sul fronte della produttivita'. 'Secondo me - ha detto Cipollone riferendosi alla Bce - non deve cercare di assicurarsi all'eccesso contro eventuali choc futuri d'inflazione. Deve cercare di far camminare l'economia al suo potenziale, senza forzarlo perche' cio' potrebbe far salire le aspettative di inflazione. Ma tenere l'economia sotto al potenziale la indebolisce e toglie spazio proprio per reagire agli choc quando si verificano. Avere un limite di velocita' piu' alto, con una crescita reale del Pil coerente col suo potenziale e una crescita dei salari coerente coi guadagni di produttivita', aiuta ad assorbire i problemi futuri sulla dinamica dei prezzi con meno stress'. 'Tenere la domanda bassa nel tentativo di garantirci contro futuri choc di inflazione - ha aggiunto - secondo me, oggi, e' controproducente. Un'ulteriore erosione del nostro potenziale economico aumenterebbe la pressione inflazionistica, invece di ridurla'.

