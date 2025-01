Bce: Cipollone, frammentazione interna Ue come super-dazi, completare mercato unico (Corsera)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 gen - Il problema dell'Europa e' che 'non abbiamo un mercato unico compiuto, sia per i beni e i servizi che per il mercato dei capitali.

Una stima del Fondo monetario internazionale dice che la frammentazione interna all'Unione europea equivale a subire dazi del 44% sui beni e del 110% sui servizi'. E' quanto ha detto Piero Cipollone, membro del consiglio esecutivo Bce, in un'intervista al Corriere della Sera. Per tornare a guadagnare terreno sul fronte della competitivita' 'dobbiamo innovare e coniugare la tradizione con l'innovazione, investendo e uscendo da una visione mercantilistica. Mentre lamentiamo perdite di competitivita' dell'area dell'euro abbiamo un surplus di bilancia delle partite correnti vicino al 3% del Pil. Questo significa che, al netto, investiamo 435 miliardi di euro meno di quanto risparmiamo nell'area dell'euro. Se investissimo quel 3%, avremmo meta' dei fondi stimati da Mario Draghi per l'attuazione del suo piano e potremmo salvaguardare il futuro dell'Europa come base produttiva'. "I soldi ci sono, le universita' che producono cervelli e idee anche - ha aggiunto -. Si tratta di saper usare la profondita' del nostro mercato interno per fare quel che fanno gli Stati Uniti. Non abbiamo ancora accettato che i singoli Paesi europei non hanno piu' la scala adatta per confrontarsi con i leader mondiali. Viene da pensare alla situazione politica dell'Italia del '400; mentre i francesi, gli spagnoli e gli inglesi formavano grandi Stati unitari, l'Italia restava divisa in tante piccole unita' territoriali e nonostante le competenze, la ricchezza e la cultura e' rimasta indietro. Oggi dipende solo da noi, noi europei".

