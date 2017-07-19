Bce: Cipollone, fiducia su adozione normativa euro digitale in 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - "Il processo di emendamento al Parlamento e' appena iniziato. Partiamo dal presupposto che la normativa sull'euro digitale sara' adottata nel 2026". Lo ha detto Piero Cipollone, membro del Comitato Esecutivo della Banca centrale europea, in un'intervista a Nikkei pubblicata sul sito dell'Eurotower, ripercorrendo le tappe del processo. "La Commissione europea ha presentato il regolamento sull'euro digitale nel giugno 2023 e "attualmente due organi lo stanno esaminando il Consiglio dell'Unione europea, che rappresenta gli Stati membri dell'Ue, e il Parlamento europeo. Devono esaminare questo atto legislativo e proporre emendamenti o modifiche.

Successivamente si riuniranno ed elaboreranno la versione definitiva della normativa", ha spiegato. A chi chiedeva quanta fiducia abbia nel fatto che la legislazione entri in vigore entro il 2026, Cipollone ha detto di essere "sempre piu' fiducioso ogni giorno che passa. Durante il vertice europeo di marzo e quello di ottobre abbiamo ricevuto un forte sostegno dai capi di Stato, che hanno definito questo progetto strategico per l'Europa. Vedo che si sta creando uno slancio in questo senso e il Consiglio dell'Ue mira a concordare la sua posizione sulla legislazione entro la fine dell'anno".

