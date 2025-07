Bce: Cipollone, euro digitale no sostituto del contante ma integrazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 lug - 'In un mondo in cui il contante non puo' essere utilizzato per le transazioni di commercio elettronico e in cui le persone preferiscono sempre piu' pagare digitalmente nei luoghi fisici, dobbiamo fornire un equivalente digitale del contante' e questo equivalente e' l'euro digitale. Lo ha detto Piero Cipollone, membro del consiglio esecutivo della Bce, intervenendo all'evento 'Un panorama dei pagamenti in continua evoluzione: Cosa portera' l'euro digitale?", organizzato da Banka Slovenije a Lubiana. 'In questo modo si manterra' la liberta' degli europei di pagare, sapendo che un euro digitale sara' accettato ovunque si scelga di pagare in digitale. E permettera' agli esercenti di conciliare la preferenza dei loro clienti per il pagamento digitale con i vantaggi del contante come mezzo di pagamento che li protegge da commissioni eccessive e interruzioni di rete', ha continuato, specificando che 'l'euro digitale non e' destinato a sostituire il contante. Lo integrerebbe'.

