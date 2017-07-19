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            Bce: Cipollone, aspettative inflazione gia' salite molto sul breve termine

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - 'Le aspettative di inflazione a breve termine si sono gia' molto alzate, soprattutto tra i consumatori, meno tra gli analisti". Lo ha detto Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, intervistato nel corso del Ventotene Europa Festival.

            Per la Bce, ha aggiunto, le "piu' importanti sono quelle a medio termine. Quindi, se quelle a un anno si sono molto alzate, quelle a 3-5 anni sono rimaste ancorate. Ma se questo stato di incertezza dovesse permanere sara' possibile vedere un elemento anche su quelle'.

            Red-cel

            (RADIOCOR) 10-05-26 15:48:14 (0332) 5 NNNN

              


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