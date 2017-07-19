Bce: cambiamento climatico fattore di rischio significativo per Paesi alto debito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 feb - Il cambiamento climatico e' ormai diventato un fattore importante per la politica fiscale, la sostenibilita' del debito e il rischio sovrano. E' quanto si rileva in un'analisi pubblicata sul blog della Bce in cui si invita i governi, soprattutto quelli dei paesi ad alto debito, a mantenere alta l'attenzione sui rischi legati alla transizione climatica.

"Il cambiamento climatico e' un fattore di rischio significativo, soprattutto per i paesi ad alto debito e fiscalmente vulnerabili - si legge nello studio -. Inoltre, la crescente frequenza e intensita' di eventi meteorologici estremi e disastri naturali - una tendenza che potrebbe continuare o addirittura accelerare nei prossimi decenni - pone ulteriori sfide. I paesi ad alto debito sono meno attrezzati a gestire l'impatto di eventi meteorologici estremi, oltre alle esigenze finanziarie e fiscali della transizione verde. I responsabili politici devono approfondire la comprensione di come gli sforzi di transizione influiscano sui costi di indebitamento e intensificare i loro sforzi internazionali per affrontare sia le sfide climatiche che quelle del debito sovrano".

Cop

(RADIOCOR) 19-02-26 11:28:51 (0310) 5 NNNN