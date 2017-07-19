Bce: BusinessEurope per 81% rappresentanze imprese tassi ok per l'area euro

Ma per 19% troppo restrittiva per il proprio paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 10 nov - 'La Ue deve intensificare urgentemente i suoi sforzi per correggere i suoi difetti di competitivita'. Sia la Ue che gli Stati membri devono agire rapidamente per attuare misure e riforme che riducano i prezzi dell'energia, riducano significativamente gli oneri normativi, semplifichino le procedure amministrative, promuovano un sistema fiscale piu' semplice e meno distorsivo e diversifichino i mercati di esportazione e importazione '. Lo indica il dg di BusinessEurope Markus Beyrer presentando il rapporto economico. L'associazione che raggruppa le 'Confindustrie' europee prevede nell'area euro una crescita del pil auest'anno dello 0,8% (Ue 1%), nel 2026 dell'1,2% (Ue 1,3%); inflazione 2% (2,1% nella Ue) e 1,7% (1,8% nella Ue); disoccupazione 5,1% in entrambi gli anni (4,8% nella Ue in entrambi gli anni); deficit/pil 3% e 3,2% (stessi dati per la Ue). Secondo il sondaggio tra gli associati a BusinessEurope, circa l'81% degli intervistati di BusinessEurope ritiene l'attuale politica monetaria della Bce adeguata per l'area dell'euro; il 12% la ritiene troppo restrittiva; solo l'8% la ritiene troppo espansiva. In particolare, il 19%, tra cui due delle maggiori economie della Ue, ritiene che la politica sia adeguata per l'area dell'euro ma troppo restrittiva per il proprio contesto nazionale (Danimarca, Finlandia, Francia, Italia e Lussemburgo), mentre l'8% la considera complessivamente adeguata ma troppo espansiva per il proprio Paese(Austria e Malta).

