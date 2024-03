Bce: Buch, settore bancario robusto, ma alto grado di incertezza economia -2

Faro vigilanza su rischi legati a clima e ambiente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 21 mar - Nel rapporto annuale sulle attivita' di vigilanza 2023, pubblicato oggi, la Bce rileva che nel terzo trimestre del 2023 il coefficiente di capitale primario di classe 1 aggregato delle banche significative era pari al 15,6%, un livello superiore a quello dell'avvio dell'unione bancaria nel 2015, quando era pari al 12,7%. Il rapporto di leva finanziaria e' leggermente aumentato al 5,6% (dal 5,4% nel 2016). Il tasso di copertura della liquidita' aggregata si e' attestato al 159%, un valore superiore a quello pre-pandemia, quando era del 140%. I prestiti in sofferenza rappresentavano meno del 2% del totale dei prestiti in essere nel 2023. La redditivita' e le valutazioni delle banche sono aumentate, riflettendo anche tassi di interesse piu' elevati. Le banche, dice Buch, 'operano in un elevato grado di incertezza, a causa del rischio geopolitico e di un contesto macroeconomico difficile'. Sono in corso cambiamenti strutturali piu' ampi legati alla digitalizzazione, al cambiamento demografico e al cambiamento climatico. Per questo motivo, nelle sue priorita' di vigilanza per il periodo 2024-2026, il Consiglio di vigilanza ha tenuto conto dell'accresciuto rischio macroeconomico e geopolitico e dell'impatto della digitalizzazione.

Tra le esigenze indicate dalla Bce alle banche l'avvertimento che i nuovi rischi richiedono strutture di 'governance' robuste e capitale adeguato. Per questo la supervisione 'continuera' ad affrontare le carenze di lunga data nei sistemi di gestione del rischio di credito delle banche, nel funzionamento dei loro organi di gestione e nella loro capacita' di gestire e utilizzare in modo efficiente i dati relativi al rischio'. E le banche 'devono affrontare i rischi legati al clima migliorandone la valutazione e la gestione'.

Inoltre la vigilanza continuera' a valutare le carenze negli accordi di esternalizzazione delle banche e nella gestione della sicurezza informatica. Attualmente e' in corso lo stress test di resilienza informatica a livello di sistema.

Buch ha indicato ai parlamentari che la Bce e' 'pienamente impegnata a concludere la riforma del processo di revisione e valutazione prudenziale che il Consiglio di vigilanza ha avviato sulla base del parere di esperti indipendenti' e che quest'anno sara' intensificato il lavoro per usare l'intera gamma di strumenti di vigilanza in modo tempestivo ed efficace per garantire che le carenze siano risolte dalle banche'. Cio' vale per esempio anche per i rischi legati al clima e all'ambiente, sui quali la Bce ha stabilito chiari orientamenti di vigilanza e procedure di controllo fissando scadenze entro la fine del 2024 affinche' le banche possano soddisfare progressivamente tutte le aspettative di vigilanza. Buch ha aggiunto che la Bce prevede inoltre l'uso di penalita' periodiche nei casi di vigilanza gli enti non rispettano i requisiti.

