Bce: Buch, semplificare regole banche senza indebolire standard prudenziali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 lug - L'Europa deve semplificare il quadro regolamentare e di vigilanza bancaria, ma senza indebolire gli standard prudenziali costruiti dopo la crisi finanziaria. Lo ha detto Claudia Buch, presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, in un'audizione al Parlamento europeo. Secondo Buch, le banche dell'area euro operano in un quadro istituzionale complesso e sono necessarie riforme per ridurre le complessita' non necessarie che possono frenare crescita e integrazione.

"Il quadro attuale puo' essere migliorato senza indebolire la resilienza", ha affermato, citando la possibilita' di ridurre il numero di buffer macroprudenziali e armonizzarne l'applicazione. La Bce - ha spiegato - sta inoltre rivedendo le proprie pratiche di vigilanza, con priorita' piu' chiare, comunicazioni piu' mirate, decisioni piu' rapide e ispezioni piu' selettive e basate sui rischi. Buch ha pero' ribadito che l'agenda di riforma deve includere il completamento dell'Unione bancaria. Un sistema europeo di assicurazione dei depositi "ben disegnato" rafforzerebbe la fiducia, indebolirebbe ulteriormente il legame tra banche e Stati sovrani e favorirebbe l'integrazione. "Queste riforme sosterrebbero un settore bancario integrato, in cui le banche possono offrire servizi in tutto il mercato unico", ha concluso.

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(RADIOCOR) 02-07-26 10:15:02 (0217) 5 NNNN