Bce: Bonomi, non e' la strada continuare ad alzare i tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 lug - Alzare troppo i tassi di interesse e' un rischio per l'economia e per gli investimenti, quando l'inflazione scendera' piu' rapidamente del previsto. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo all'assemblea di Assolombarda. 'Per combattere l'inflazione si rischia di andare in recessione. Si stanno bloccando gli investimenti in momento in cui noi dobbiamo investire. Perche' la Bce continua a fare queste politiche? I tedeschi continuano a spingere in quella direzione ma non tutti i paesi sono nelle stesse condizioni. Non credo sia la strada continuare ad alzare tassi', ha affermato Bonomi, sottolineando che 'verso fine anno l'inflazione scendera', scontiamo i picchi del prezzo dell'energia fino ad agosto dell'anno scorso. Ora noi stimiamo una inflazione tra il 3-4% per fine anno, la vedo ancora piu' in discesa rispetto alla precedente stima del 4-5%. Dobbiamo stare attenti a non farci male da soli'.

