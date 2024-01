Bce: atteso ulteriore inasprimento credito a imprese e famiglie nel I trimestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 gen - L'indagine di gennaio fra le banche della Bce ha registrato un moderato ulteriore inasprimento netto dei criteri di credito per i prestiti alle imprese nel corso del quarto trimestre e un ulteriore inasprimento e' previsto nel primo trimestre del 2024. Secondo l'indagine, la domanda di prestiti da parte di imprese e famiglie ha continuato a diminuire in misura significativa, anche se in misura minore rispetto al trimestre precedente. Le condizioni di prestito bancario si sono inasprite piu' nel settore immobiliare e nell'edilizia che in altri settori. "La percezione del rischio - si legge nel rapporto Bce - e' stata uno dei principali motori dell'inasprimento dei criteri di credito per i prestiti alle imprese e alle famiglie, con una minore tolleranza al rischio che ha anche guidato l'inasprimento dei criteri di credito per il credito al consumo. La percentuale netta di banche che hanno segnalato un inasprimento si e' attenuata rispetto al trimestre precedente nelle tre categorie di prestiti ed e' stata inferiore alla media storica per i prestiti immobiliari e quelli alle imprese. Per il primo trimestre del 2024, le banche dell'area euro si aspettano un ulteriore inasprimento netto dei criteri di credito sui prestiti alle imprese e alle famiglie".

