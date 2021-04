Bce: ampio consenso su aumento ritmo acquisti Pepp in II tr (minute)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - Nell'ultima riunione di politica monetaria del 10-11 marzo, vi e' stato un ampio consenso tra i membri del consiglio direttivo Bce sul fatto che i recenti aumenti dei tassi privi di rischio e dei rendimenti sovrani richiedevano un aumento del ritmo di acquisti nell'ambito del Pepp. Lo si legge nelle minute di quella riunione pubblicate oggi dalla Bce. Poiche' i rendimenti sovrani a piu' lungo termine hanno avuto un ruolo preminente tra le variabili chiave utilizzate per valutare le condizioni di finanziamento ed erano indicativi di futuri cambiamenti in altre componenti delle condizioni di finanziamento, e' stato dunque considerato giustificato un aumento significativo del ritmo degli acquisti Pepp per i prossimi tre mesi. "Nel complesso - si legge nelle minute - i membri hanno espresso un ampio sostegno alla proposta di Philip Lane di effettuare acquisti nell'ambito del Pepp nel prossimo trimestre a un ritmo notevolmente superiore rispetto ai primi mesi dell'anno. Un significativo aumento del ritmo di acquisto per i prossimi tre mesi e' stato ritenuto giustificato dall'osservato inasprimento delle condizioni di finanziamento e dalla mancanza di un miglioramento sostanziale delle prospettive di crescita e inflazione. La proposta e' stata ritenuta proporzionata anche alla luce del mandato della Bce, bilanciando un accresciuto ottimismo sulle prospettive di medio termine con la notevole incertezza che ancora prevaleva nel breve periodo". Riguardo alla dimensione adeguata dell'aumento del ritmo degli acquisti, e' stato sottolineato che, per dare un messaggio chiaro ai mercati sulla "funzione di reazione" del Consiglio direttivo, il volume degli acquisti doveva essere aumentato in modo significativo, come proposto da Lane. Cio' avrebbe inviato un segnale forte che il Consiglio direttivo era intenzionato a impedire un inasprimento delle condizioni di finanziamento.

Tuttavia, si e' anche sostenuto che un aumento piu' moderato del ritmo avrebbe riflesso meglio la valutazione di rischi per le prospettive come piu' equilibrati, anche alla luce di decisioni precedenti quando era stato scelto un ritmo simile ma le condizioni economiche erano state peggiori.

