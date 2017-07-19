Bce: all'Eurogruppo discussione Giorgetti-Lagarde su taglio tassi ed euro -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Copenhagen, 20 set - Giorgetti ha poi detto che Lagarde 'e' sensibile' al livello dell'euro su dollaro, ma 'giustamente il Trattato Ue affida alla Bce una missione che lei ritiene di onorare in questo modo: lo rispetto dopodiche' e' chiaro che se le imprese mi segnalano un problema di ipervalutazione dell'euro che si aggiunge alle tariffe commerciali, mi sembra giusto che chi si occupa di politica economica debba sollevare il problema'.
