Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Bce: all'Eurogruppo discussione Giorgetti-Lagarde su taglio tassi ed euro -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Copenhagen, 20 set - Giorgetti ha poi detto che Lagarde 'e' sensibile' al livello dell'euro su dollaro, ma 'giustamente il Trattato Ue affida alla Bce una missione che lei ritiene di onorare in questo modo: lo rispetto dopodiche' e' chiaro che se le imprese mi segnalano un problema di ipervalutazione dell'euro che si aggiunge alle tariffe commerciali, mi sembra giusto che chi si occupa di politica economica debba sollevare il problema'.

            Aps

            (RADIOCOR) 20-09-25 12:03:10 (0227) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.